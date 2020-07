Teatro Massimo di Palermo, si riparte da Beethoven (Di martedì 7 luglio 2020) Può un sogno avverarsi? Diventare realtà? “I sogni son desideri” cantava Cenerentola. Ma desideri di cosa? Di una Vita? Di un Approdo? Di un inizio, o una fine? “Sono desideri di Felicità”. E la felicità? Cosa è? Per ognuno è diversa, astratta, concreta… E’ la realizzazione di un sogno. Appunto! E il sogno di una ripresa, di una rinascita, di “una nuova luce” ha alimentato questi mesi in cui i teatri - ciò di cui “è fatta la materia dei sogni”, perché è in essi che la magia della realizzazione magari “effimera” della bellezza, ma “bellezza” – erano chiusi. Un sogno che in queste settimane ha mantenuto vivida la creatività di chi con i “sogni” vive: artisti, cantanti, attori, musicisti, registi, scenografi; ... Leggi su ilfogliettone

