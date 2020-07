Superenalotto: con 3 euro a Sassari vinti 60 milioni (Di martedì 7 luglio 2020) Sessanta milioni di euro vinti a Sassari giocando una schedina da appena tre euro. La dea bendata bacia la Sardegna e un fortunato scommettitore che nel concorso del Superenalotto di martedì 7 luglio ha vinto una cifra mostruosa con la combinazione vincente 16, 24, 29, 53, 73, 88. Numero superstar 50. Non c’è stato alcun 5+1, dunque il jackpot per il “6” sarà giovedì fissato a 11.800.000 euro. Il “6” è stato realizzato a Sassari in via Luna e Sole presso il punto vendita Sisal Tabacchi ricevitoria 45. Leggi su sportface

