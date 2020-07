Studenti Universitari al Posto dei Docenti Precari, Sasso (Lega): un’Idiozia (Di martedì 7 luglio 2020) “Apprendo da importanti organi di stampa che nella bozza delle future graduatorie provinciali sia prevista l’ipotesi di utilizzare anche Studenti Universitari per le supplenze nel prossimo anno scolastico“. Così esordisce in una nota il deputato della Lega Sasso. Sasso continua: “Fatemi capire: i Precari che lavorano da anni non vanno più bene, dopo anni di utilizzo vengono abbandonati e adesso addirittura il Ministro pensa di utilizzare degli Studenti Universitari, per fare le supplenze nel prossimo anno scolastico?“. “Un conto è fare un tirocinio, affiancare chi ha più esperienza, un altro è pensare di mettere ragazzi di 20 anni in una prima elementare” aggiunge il deputato. Infine conclude: “Quale sarà il prossimo passo, l’autogestione degli alunni?O chiederemo ai genitori di ... Leggi su youreduaction

SkyTG24 : Scuola, bozza ordinanza: a settembre anche studenti universitari come maestri elementari - M5S_Camera : È stato approvato un emendamento al #DecretoRilancio con il quale andiamo incontro a migliaia di studenti universit… - rochi_brvkn : RT @leftiscooler: Passo per conservatore, retrogrado, noioso, non me ne frega niente. Il fatto che noi studenti universitari stiamo prepara… - _Iattedisoia : RT @leftiscooler: Passo per conservatore, retrogrado, noioso, non me ne frega niente. Il fatto che noi studenti universitari stiamo prepara… - vil4v : RT @leftiscooler: Passo per conservatore, retrogrado, noioso, non me ne frega niente. Il fatto che noi studenti universitari stiamo prepara… -