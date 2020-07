Sprofondo Lazio, cade anche a Lecce: 2-1. Altro che scudetto, ora il secondo posto a rischio (Di martedì 7 luglio 2020) Un momento nero per la Lazio, che dopo la secca sconfitta col Milan cade anche a Lecce: finisce 2-1 per i padroni di casa, nel primo tempo il vantaggio dei biancocelesti con Caicedo al quinto minuto (dopo che era stato annullato un gol di Mancosu al Lecce nei primissimi secondi di gioco). Al 30esimo il pari di Babacar. In chiusura della prima frazione di gioco, il primo errore dal dischetto di Mancosu in questa Serie A: il salentino calcia altissimo sopra la traversa, un errore davvero pacchiano. Nella ripresa la rete-partita è quella messa a segno da Lucioni, al 47esimo. Successivamente, altra grande occasione per Mancosu e grandissima parata di Strakosha. La Lazio tenta gli ultimi assalti, ma in modo infruttuoso, non bastano nemmeno sette minuti di recupero. A secco Ciro Immobile. In virtù di questo risultato la Lazio resta a sette punti dalla Juventus capolista, mentre ... Leggi su liberoquotidiano

Al momento, dopo 30 giornate di campionato, i biancocelesti hanno eguagliato i 31 gol subiti dell'Inter: ora la Juventus ha la difesa meno battuta con 26. E pensare che a fine febbraio, con appena 28 ...

