Per non sprecare i fondi del Mes e del Recovery fund (di M. Bordignon e G. Turati) (Di martedì 7 luglio 2020) (a cura di Massimo Bordignon, docente di Scienza delle finanze Unicatt Milano, membro dello European Fiscal Board; e di Gilberto Turati, docente di Scienze della finanza Unicatt Roma) Il virus e le politiche introdotte per contrastarlo hanno generato la più grande crisi economica della storia recente. Sia l’offerta (per il blocco della produzione indotto dal lockdown), sia la domanda aggregata (soprattutto per la grande incertezza sull’evoluzione futura dell’economia che spinge le famiglie a risparmiare e le imprese a non investire) ne hanno risentito pesantemente. Per l’Europa, si parla di una riduzione dell’attività economica dell’ordine del 7,5%-9% nel 2020 con un possibile rimbalzo del 4,7%-6,5% nel 2021, comunque insufficiente per recuperare il terreno perduto. Ma queste previsioni sono molto incerte: una recrudescenza della ... Leggi su huffingtonpost

stanzaselvaggia : Dire che Salvini è razzista non è insultarlo, è citare correttamente passi della sua biografia. - stanzaselvaggia : Vedo che la pagina ufficiale Lega Salvini premier, non paga di averlo fatto una volta, pubblica per la seconda volt… - angelomangiante : Musa #Juwara, 19 anni, ha fatto un viaggio lunghissimo dall'Africa per arrivare quattro anni fa in Italia con un go… - Antonel42920114 : RT @BzBroono: @AndreBoc1 @Antonel42920114 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Non ne hanno bisogno, il circo è rodato: annuncio raccolta firme… - BrunoGiovanni6 : RT @AvvBiancoNero: Buongiorno detentori della verità @Gazzetta_it @CorSport @tutticonvocati 'Tu dici coscia-testa - poi sale sopra il bracc… -

Ultime Notizie dalla rete : Per non 20ANNI per non dimenticare il G8 di Genova | il manifesto Il Manifesto Libri, Jacopo Veneziani ad Aosta presenta “Divulgo”

Aosta - #Divulgo è un viaggio iniziatico dentro la pittura, per affinare lo sguardo e scoprire le storie, le curiosità e, perché no, addirittura i gossip che ci hanno tramandato gli artisti. L'appunta ...

Monopattini Lime disponibili sull'app Uber a Roma

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Da oggi i monopattini Lime sono disponibili per la prenotazione direttamente ... la possibilità ai cittadini romani, e non solo, di usufruire di un'ulteriore opportunità ...

Aosta - #Divulgo è un viaggio iniziatico dentro la pittura, per affinare lo sguardo e scoprire le storie, le curiosità e, perché no, addirittura i gossip che ci hanno tramandato gli artisti. L'appunta ...(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Da oggi i monopattini Lime sono disponibili per la prenotazione direttamente ... la possibilità ai cittadini romani, e non solo, di usufruire di un'ulteriore opportunità ...