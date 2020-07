Maxi blitz all’alba contro il clan Vanella Grassi: cinquantuno arresti (Di martedì 7 luglio 2020) Cronaca di Napoli: 51 arresti nel clan Vanella Grassi per associazione mafiosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni e detenzione illegale di armi. Dalle prime luci dell’alba è in corso una Maxi operazione di Carabinieri e Polizia di Stato di Napoli nei quartieri di S. Pietro a Patierno, Secondigliano e Scampia. In esecuzione, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, 51 misure cautelari a carico di altrettanti soggetti ritenuti affiliati al clan camorristico del clan Vanella Grassi. Sono ritenuti gravemente indiziati di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alla commissione di una pluralità di reati e di altre attività illecite (traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni e detenzione illegale di armi). L'articolo Maxi blitz all’alba contro il clan Vanella Grassi: cinquantuno arresti ... Leggi su 2anews

UnioneSarda : #Sardegna - Maxi-blitz contro il narcotraffico: arresti tra l'Isola e la Lombardia - cronacacaserta : Aversa. Maxi blitz antidroga, arrestate 5 persone dalla Polizia - BinaryOptionEU : Maxi blitz contro esponenti famiglia #Senese, 28 arresti - gemnacpop : RT @LaStampa: Per tutti l’aggravante di aver agito con metodo mafioso agevolando la galassia criminale della camorra campana. https://t.co… - enzoro53 : RT @LaStampa: Maxi blitz contro il clan camorristico dei Senese: 28 arresti per estorsione, usura e riciclaggio -