Maxi blitz all'alba contro il clan Vanella Grassi: cinquantuno arresti. VIDEO (Di martedì 7 luglio 2020) Cronaca di Napoli: 51 arresti nel clan Vanella Grassi per associazione mafiosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni e detenzione illegale di armi. I NOMI degli arrestati. Dalle prime luci dell'alba è in corso una Maxi operazione di Carabinieri e Polizia di Stato di Napoli nei quartieri di S. Pietro a Patierno, Secondigliano e Scampia. In esecuzione, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, 51 misure cautelari a carico di altrettanti soggetti ritenuti affiliati al clan camorristico del clan Vanella Grassi, storicamente attivo nell'area nord di Napoli, dapprima satellite dei Di Lauro e poi confluito nel cartello scissionista degli Amato Pagano, sino a diventare potente consorteria autonoma dopo la sanguinosa faida del 2012-13 che ne ha segnato la vittoriosa contrapposizione agli Abete Abbinante.

