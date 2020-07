Juventus, Sarri amareggiato: “Bene per 60 minuti, poi un blackout…” (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Juventus va avanti di due reti e poi crolla malamente contro il Milan. I bianconeri non riescono a chiudere il discorso scudetto e dovranno vedersela contro Atalanta e Lazio nei prossimi decisivi incontri.caption id="attachment 889323" align="alignnone" width="1024" Sarri Juventus (Getty Images)/captionLE PAROLE DI SarriIl tecnico Maurizio Sarri commenta la sconfitta rimediata dalla sua squadra ai microfoni di Rai: "Bisogna avere la forza di guardare avanti con ottimismo, ripensando ai 60 minuti di alto livello tenuti oggi e dimenticando il blackout". Juventus, Sarri amareggiato: “Bene per 60 minuti, poi un blackout…” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

juventusfc : Report ? L?e parole di Mister #Sarri in vista della sfida di San Siro ?? - juventusfc : Inizia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #MilanJuve! LIVE qui ?? - juventusfc : E' terminato l'incontro del Mister con i giornalisti. A breve su Sito e App Juventus il report. Il video integrale… - CarlottaMiller_ : RT @Gazzetta_it: #MilanJuve #Sarri: “Blackout totale, non chiediamoci perché e guardiamo oltre” - TheMattDP10 : [4 GOL DAL MILAN!!! CHE UMILIAZIONE!!! SARRI SBAGLIA TUTTO!!!] | MILAN J... -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sarri

Il tecnico della Juventus analizza la sconfitta di San Siro: "Eravamo in controllo, questo è un periodo difficile per tutti e non solo per noi". Quarta sconfitta in campionato per la Juventus che non ...Il Milan sfida la capolista Juventus nel big match della 31ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. Scatta l'ora della verità per la Juventus di Maur ...