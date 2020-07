J-Ax fa un passo indietro ma i fan non dimenticano e nemmeno la D’Urso (Di martedì 7 luglio 2020) J-Ax ha fatto un passo indietro circa il suo ultimo singolo, ma i suoi fan hanno la memoria lunga: c’entra Barbara D’Urso. Fonte: @j.axofficialJ-Ax si prepara a fare il suo ritorno sul piccolo schermo, a partire dal 14 luglio 2020 sarà infatti su Canale 5 con All Together Now, registrata prima del Covid-19. Mentre sogna un game show tutto suo il noto rapper ne approfitta per sciogliere qualche dubbio sul suo ultimo singolo, Una voglia assurda nel quale lancia una frecciatina, non troppo velata, nei confronti della regina dei salotti televisivi, Barbara D’Urso. J-Ax fa un passo indietro Fonte Instagram – @j.axofficialJ-Ax è tornato a parlare del suo ultimo singolo Una voglia assurda, il rapper fa tuttavia un passo ... Leggi su chenews

JohnPoveridge : Un mio amico da piccolo aveva una paperella, gli era talmente affezionata che lo seguiva sempre, passo dopo passo i… - MIURAdalCuore : @emanueledimitr2 Non mio amico, l'Occidente ha dato molto tempo fa. Fai un passo indietro e smetti di preoccuparti… - Marco_Bello1 : @danmatt65 Assurdo Dan... mi sembra di fare un passo avanti e tre indietro... dove c...o vogliamo andare? ???? - thinline_8 : Mah non mi capacito di come alcune persone razziste, omofobe, misogine e ignoranti fino al midollo possano anche av… - magicaGrmente22 : RT @magicaGrmente22: Se si fa un passo indietro : -

Ultime Notizie dalla rete : passo indietro Rifiuti e premi per i Comuni, passo indietro della Regione: ripristinate le quote del fondo d’ambito ForlìToday Orione Comedy Park: l'estate in sicurezza con i grandi comici del Nuovo Teatro Orione

Un parco di oltre mille metri quadrati, un’oasi felice nel centro di Roma pronta a regalarvi serate di puro divertimento. Orione Comedy Park nasce come una risposta, una proposta, una concreta reazion ...

Francia, l’ira delle femministe: il nuovo ministro dell’Interno è accusato di stupro

La nomina di Darmanin è la più clamorosa marcia indietro sulla lotta alle violenze sessuali che ... Al Consiglio dei ministri Dupond-Moretti si è seduto allo stesso tavolo di Schiappa, passata dalla ...

Un parco di oltre mille metri quadrati, un’oasi felice nel centro di Roma pronta a regalarvi serate di puro divertimento. Orione Comedy Park nasce come una risposta, una proposta, una concreta reazion ...La nomina di Darmanin è la più clamorosa marcia indietro sulla lotta alle violenze sessuali che ... Al Consiglio dei ministri Dupond-Moretti si è seduto allo stesso tavolo di Schiappa, passata dalla ...