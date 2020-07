Ineos - Trattative avviate per l'acquisto della fabbrica della Smart ad Hambach (Di martedì 7 luglio 2020) La Ineos Automotive, la divisione dell'omonimo colosso della chimica britannico, ha avviato delle Trattative con la Mercedes-Benz per acquistare la fabbrica della Smart ad Hambach, nella Francia orientale. L'impianto, che attualmente produce le piccole vetture tedesche, è stato messo in vendita pochi giorni fa dalla Casa di Stoccarda nel quadro di un processo di revisione della rete produttiva globale e la società britannica ha colto al volo lopportunità di rilevare un impianto da poco sottoposto a lavori di ammodernamento.Un sito per il Grenadier. La fabbrica francese, nelle strategie della società guidata dal miliardario Jim Ratcliffe, sarebbe destinata alla produzione della fuoristrada Grenadier e, nel caso di esito positivo delle Trattative, metterebbe la parola fine al precedente progetto della Ineos. La direzione aziendale era, ... Leggi su quattroruote

