Imprese, SIMEST: "Salgono massimali dei finanziamenti agevolati" (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Fornire più risorse alle aziende che vogliono internazionalizzarsi, rendendo i finanziamenti agevolati più appetibili anche per società quotate a media capitalizzazione (MidCap) e grandi Imprese. E' quello che si propone la SIMEST, società che, con SACE, costituisce il Polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti. SIMEST ha, infatti, stabilito di aumentare e, in qualche caso, raddoppiare i nuovi importi massimi dei finanziamenti per l'internazionalizzazione, erogati su risorse pubbliche gestite per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. “I nuovi importi massimi - fa sapere SIMEST- consentiranno alle aziende di beneficiare di maggiore liquidità per i propri investimenti oltreconfine, sia in termini assoluti che in proporzione ai propri ... Leggi su iltempo

