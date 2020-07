Iliad entra in mercato fisso in Italia, accordo con Open Fiber (Di martedì 7 luglio 2020) Nel mercato del fisso Italiano fa il suo ingresso, forte dei suoi già 5,5 milioni di clienti sul mobile e il 7,4% di quota, Iliad. Il gruppo di tlc che con il suo arrivo in Italia due anni fa ha scatenato una forte una pressione competitiva sui prezzi nel mobile, ha annunciato oggi un accordo con Open Fiber, l'operatore all'ingrosso di Enel e Cdp per utilizzare la rete interamente in fibra ottica, Ftth (Fiber to the home). "L'accordo, si legge, conferma l'efficace strategia commerciale di Open Fiber - che ha oggi accordi con più di 100 operatori" e riguarda le 271 città in cui si articola il piano di cablaggio della stessa Of. L'ottica di Iliad come quella dei principali operatori è quella di una convergenza fisso-mobile che già il gruppo francese realizza in altri paesi europei con una base di 35 milioni di clienti.A qualche giorno di distanza da ... Leggi su ilfogliettone

