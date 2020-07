Grey’s Anatomy 16 dal 7 luglio su Fox, torna in onda l’ultima stagione interamente doppiata in italiano (Di martedì 7 luglio 2020) Da martedì 7 luglio in prima serata riparte Grey’s Anatomy 16 su Fox (non più FoxLife, dopo l’oscuramento del canale): Sky ha deciso di trasmettere nuovamente l’intera ultima stagione del medical drama, che si è conclusa in primavera, a partire dal primo episodio. amazon box= B07XJPW7 La riprogrammazione di Grey’s Anatomy 16 su Fox, canale 112 di Sky, permetterà al pubblico di vedere gli ultimi episodi della stagione doppiati in italiano, gli stessi che erano andati in onda in lingua originale sottotitolati a causa del blocco delle attività di doppiaggio durante la fase più acuta della pandemia da Coronavirus in Italia. Ripartendo dal primo episodio di Grey’s Anatomy 16 su Fox andrà in onda l’intera stagione, con un appuntamento in prima serata ogni martedì al ritmo di tre episodi a ... Leggi su optimagazine

