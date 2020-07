Giordano Mazzocchi sta uscendo con una naufraga dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi (Di martedì 7 luglio 2020) Giordano Mazzocchi, chiusa definitivamente la storia con Nilufar Addati (con cui ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip), ora sembrerebbe frequentare l’ex naufraga dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, Viktorija Mihajlovic, figlia dell’allenatore Sinisa. A scoprire ed indagare sui due è stato il portale Il Vicolo Delle News che li ha prima beccati insieme a Roma e successivamente ha notato che hanno iniziato a seguirsi reciprocamente su Instagram. Insomma, nulla di serio, ma il flirt estivo è servito. E se Giordano Mazzocchi ha una ex famosa, anche Viktorija Mihajlovic non è da meno: è infatti l’ex fidanzata di Mattia Marciano, tronista di Uomini e Donne (nonché amico dello stesso Giordano, con cui condivide l’agenzia). Il mondo degli influencer è davvero ... Leggi su bitchyf

In queste ore è diventata virale un’indiscrezione riguardante l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Giordano Mazzocchi. Pare infatti che il 23enne abbia una relazione in corso con la bella Viktorija Mi ...Giordano Mazzocchi ha ritrovato l'amore con Viktorija Mihajlovic? A chiarire la situazione ci ha pensato la diretta interessata che è intervenuta sui social per smentire il flirt con l'ex protagonista ...