Gazzetta: Mertens prova a convincere Callejon a restare a Napoli, ma lui è intransigente (Di martedì 7 luglio 2020) La trattativa per il rinnovo di Callejon con il Napoli è bloccata. Il futuro dello spagnolo sembra segnato. Ma c’è qualcuno che prova in tutti i modi a convincerlo a restare. Si tratta di Dries Mertens. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Dries Mertens sta provando a convincerlo. I due sono molto amici e quell’intesa in campo l’hanno saputa coltivare anche fuori, nella vita privata. Il nazionale belga sta insistendo perché José riveda la sua posizione – intransigente, a quanto pare – sulla questione rinnovo. Aurelio De Laurentiis gli ha offerto un altro anno di contratto alle stesse cifre attuali, ovvero tre milioni di euro a stagione, ma Callejon gli ha chiesto un prolungamento del contratto per altre due stagioni. Ed è su questo punto che la trattativa si è arenata: tra le parti sono continuati i contatti, ... Leggi su ilnapolista

guyfouks : @Gazzetta_it Mertens prima di campionato è uno dei rigori più belli in assoluto - forzaroma : ???#Lozano dal primo minuto è la novità di #Gattuso: fuori #Insigne e #Mertens, tocca a #Milik #ASRoma #NapoliRoma - news24_napoli : Napoli tradito? Gazzetta: Gattuso punta il dito su Mertens e Insigne… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #AtalantaNapoli: #Gattuso osso duro per la #Dea. E occhio a #Mertens #Quote #SerieA - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #AtalantaNapoli: #Gattuso osso duro per la #Dea. E occhio a #Mertens #Quote #SerieA -