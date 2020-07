Garrincha e Juwara, quando il calcio è riscatto, speranza e allegria (Di martedì 7 luglio 2020) Questi sono i giorni di Musa Juwara, il ragazzo di diciotto anni che, arrivato in Italia su un barcone, partendo dal Gambia e attraversando paesi, deserti, dolori e, infine, il mare così troppo largo, ha permesso, con il connazionale Barrow, al Bologna di battere l’Inter a San Siro. Una narrazione che racchiude il senso di un riscatto, di una salvezza, di una felicità.E il giovane apprendista campione ci sa davvero fare, il suo è un talento lucente: tecnica, velocità, determinazione, coraggio. Il calcio va troppo di corsa, partite dopo partite, nella desolazione degli stadi vuoti, nel marketing che ha messo in un angolo il dribbling, ovvero quando la prosa supera la poesia, ma sa anche donarci vicende esemplari come quella di Musa. Il pallone, aveva ragione Jean-Paul Sartre, è davvero una affascinante e misteriosa metafora della vita.Juwara mi ha ... Leggi su huffingtonpost

Questi sono i giorni di Musa Juwara, il ragazzo di diciotto anni che, arrivato in Italia su un barcone, partendo dal Gambia e attraversando paesi, deserti, dolori e, infine, il mare così troppo largo, ...

