E’ morto Sebastian Athie, la giovane stella di Disney Channel (Di martedì 7 luglio 2020) Lutto terribile in Sudamerica: è morto il giovanissimo Sebastian Athie, stella di Disney Channel noto per il ruolo da protagonista nella serie Tv ‘Once’, dove interpretava Lorenzo Guevara. Terribile lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Sebastian Athie, giovane star di Disney Channel di appena 24 anni. L’adolescente, di cui ancora non sono note le … L'articolo E’ morto Sebastian Athie, la giovane stella di Disney Channel proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

0Marcullo02 : RT @fanpage: La star della Disney aveva solo 24 anni. Addio Sebastian - fanpage : La star della Disney aveva solo 24 anni. Addio Sebastian - bernasconda : @benedettallort È morto Sebastian Athie, non so se hai presente la serie O11CE, lui era tra i protagonisti - xWiseGirl : @xSherlocked221B Vedo che c'è uno schema: psicopatici e destinati a morire, tipo in Shadowhunters uno dei miei pref… -