Due adolescenti muoiono nel sonno, dramma a Terni (Di martedì 7 luglio 2020) Due adolescenti sono morti nel sonno a Terni. Aperta un’indagine per ricostruire meglio la dinamica. Terni – Due adolescenti sono morti nel sonno a Terni. La tragica scoperta è stata fatta nella mattinata di lunedì 6 luglio da parte dei genitori che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Inutili i tentativi di rianimarli, il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani. Una morte che rimane nel mistero con gli inquirenti che stanno interrogando gli amici per cercare di ricostruire meglio le ultime ore degli adolescenti. Una vicenda che ha poche certezze e tra queste c’è quella di aver trascorso la serata insieme prima di ritornare a casa e addormentarsi nel proprio letto. L’ipotesi della droga Secondo quanto riferito da La Repubblica, gli inquirenti starebbero valutando l’ipotesi di ... Leggi su newsmondo

