Di Marzio: se parte Koulibaly, il Napoli vuole sostituirlo con Pezzella (Di martedì 7 luglio 2020) Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio di Kalidou Koulibaly al termine della stagione. Stando a quanto riporta gianlucadiMarzio.com, se il senegalese dovesse partire dal momento che su di lui ci sono diversi top club europei, l’opzione più concreta per sostituirlo è German Pezzella. Il club aveva già sondato la disponibilità del giocatore lo scorso febbraio e il capitano della Fiorentina aveva dato il suo ok per un possibile trasferimento. L’alternativa è Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano classe 1997 del Lille, con cui il Napoli sta già trattando Victor Osimhen. Tuttavia, sono più alte le quotazioni di Pezzella, perché ha già tre stagioni di Serie A alle spalle e il suo arrivo non comporterebbe l’uso di uno slot per extracomunitari in rosa. L'articolo Di Marzio: se parte ... Leggi su ilnapolista

