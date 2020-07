Davide Lorusso: chi è il tentatore di Temptation Island 2020 (Di martedì 7 luglio 2020) Davide Lorusso è uno dei tentatori di Temptation Island 2020, il docureality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che quest'anno coinvolge coppie famose e coppie di gente comune.Il ragazzo, 27 anni, vive a Como con i suoi genitori. Ha un fratello e una sorella ed è moto legato alla sua famiglia. Prima del lockdown, lavorava come bartender e in passato ha partecipato ad alcune gare di barman freestyle (il diretto interessato ha documentato molti dei suoi lavori sul suo profilo Instagram). Il suo sogno è quello di aprire un’attività in proprio, come un’agenzia di catering.Davide Lorusso: chi è il tentatore di Temptation Island 2020 07 luglio 2020 08:01. Leggi su blogo

Davide Lorusso Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Davide Lorusso