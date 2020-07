Davide Casaleggio dopo l’incontro con il premier Conte: “Regionali? Abbiamo parlato di un po’ di tutto” (Di martedì 7 luglio 2020) “Abbiamo chiacchierato, Abbiamo presentato anche il piano della Casaleggio Associati. È sembrato interessato”. Così Davide Casaleggio, presidente dell`associazione Rousseau dopo due ore di confronto col premier Giuseppe Conte a palazzo Chigi. “Abbiamo parlato un po’ di tutto” risponde ai giornalisti che chiedono se abbia parlato di elezioni regionali. Casaleggio è entrato a palazzo Chigi atra le 13,10 e le 13,15 ed è uscito alle 15,30 L'articolo Davide Casaleggio dopo l’incontro con il premier Conte: “Regionali? Abbiamo parlato di un po’ di tutto” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

