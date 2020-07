Corea del Nord, l’indiscrezione: Kim Jong Un sarebbe “morto ad aprile” (Di martedì 7 luglio 2020) Corea del Nord, l’indiscrezione: Kim Jong Un sarebbe “morto ad aprile”. La sorella governerebbe il paese come prestanome I dubbi sulle condizioni del leader della Corea del Nord Kim Jong Un hanno accompagnato le news di tutto il mondo per il periodo della prima ondata della pandemia. Nei mesi scorsi si erano diffuse diverse voci … L'articolo Corea del Nord, l’indiscrezione: Kim Jong Un sarebbe “morto ad aprile” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Morena42130641 : RT @ItalianArmy_fam: È uscito un video unboxing dei nuovi telefoni con i @BTS_twt sul canale YouTube di Samsung Corea (il video non è dispo… - Ivanka2424 : RT @boni_castellane: Quando un politico del PD fa un banchetto bisogna andare lì e contestarlo mentre lui parla con i sostenitori. @stanzas… - blaineilmono : @AntonioSocci1 Ma si, facciamo come in Corea del Nord, diciamo che non c'è alcun malato di #COVID?19 , lasciamo che… - enricofrasca3 : RT @Affaritaliani: Corea del nord: Kim Jong Un morto ad aprile? - Affaritaliani : Corea del nord: Kim Jong Un morto ad aprile? -