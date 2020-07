Champions League, decisa la data del sorteggio (Di martedì 7 luglio 2020) Champions League, tutto quello che c’è da sapere in vista dei sorteggi per la Final Eight di Lisbona: decisa la data per definire il tabellone La Champions League è pronta a ripartire con la Finale Eight di Lisbona in programma ad agosto. Il 10 luglio a Nyon avverranno i sorteggi per definire il tabellone della competizione, con un punto interrogativo riguardo alcune squadre che ancora devono conquistarsi i quarti di finale. La cerimonia inizierà alle 12.00 e sarà trasmessa in diretta da Sky Sport Football e Sky Sport 24. Le uniche squadre che hanno già la certezza di continuare a coltivare il sogno Champions League sono l’Atalanta, il Lipsia, il Psg e Atletico Madrid. Andranno a completare il tabellone le vincenti dei seguenti incontri Barcellona-Napoli (andata 1-1) Juventus-Lione (andata 0-1) Manchester City-Real ... Leggi su zon

