Cassa Centrale, Assicura approva bilancio: continua crescita nel 2019 (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – continua la crescita di Assicura, braccio operativo del Gruppo Cassa Centrale nella bancAssicurazione, che anche nel 2019 conferma il ruolo di primaria importanza assunto nel tempo a livello nazionale nel mercato Assicurativo e chiude l’esercizio con un utile pari a 2,3 milioni di euro, di cui 565 mila generati dalla controllata Assicura Broker. Dati decisamente positivi. Nel 2019, la nuova produzione è passata a 974,7 milioni con un incremento del 56,15%, rispetto ai 624 milioni del 2018. Di questi, 851 milioni appartengono al comparto vita finanziario, che registra un +62%, con una crescita nel collocamento delle polizze temporanee caso morte del 45%, delle polizze CPI del 31%, delle polizze danni rami elementari del 26%, della previdenza complementare del 23,7% e delle polizze auto del 15,5%. Il portafoglio complessivo è aumentato del 27,52% ... Leggi su quifinanza

