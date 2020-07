Campania, contagi in risalita. De Luca: “Ingressi incontrollati. Così non si arriva a settembre” (Di martedì 7 luglio 2020) Torna la paura coronavirus in Campania. Nella giornata di ieri riscontrati ben 27 casi di positività su 775 tamponi effettuati, il totale dei casi ora ammonta a 4746, con 432 decessi. Un bollettino pesante dovuto principalmente ai focolai di Mondragone e dell’Irpinia. A seguito di tali numeri il governatore De Luca ha espresso la sua … L'articolo Campania, contagi in risalita. De Luca: “Ingressi incontrollati. Così non si arriva a settembre” Leggi su dailynews24

VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS: tra pochi minuti su Facebook il punto della situazione sui contagi, su Mondragone e su tutte le att… - infoitinterno : Coronavirus in Campania, è di nuovo boom di contagi: 27 in un solo giorno - FabrizioCei : @meteorologo777 Mi faccia capire; la Regione Campania ha una popolazione di circa 6milioni di persone e viene a rim… - giannettimarco : RT @fanpage: #Covid19, la situazione in Campania #7luglio - gazzettanapoli : Coronavirus, aggiornamento, in Campania 27 contagi nelle ultime 24 ore. -