Belen Rodriguez bacia Gianmaria Antinolfi: Dagospia anticipa lo scoop di Chi (Di martedì 7 luglio 2020) Un numero da collezione per gli amanti del genere, quello della rivista diretta da Alfonso Signorini in uscita mercoledì 8 luglio. Su Chi le foto di Belen Rodriguez che bacia un altro, per la precisione Gianmaria Antinolfi e Stefano De Martino esce con un’altra Rodriguez, ovvero Mariana. La separazione più discussa della stagione prende una piega inattesa. Lo scoop dell’estate era atteso da giorni, dopo le anticipazioni di Dagospia: le foto dei baci fra Belen Rodriguez e il manager della moda Gianmaria Antinolfi a Capri. La coppia ha trascorso un lungo weekend fra Napoli e Capri, durante il quale ha prima festeggiato il compleanno di Antinolfi al circolo privato Rari Nantes, poi ha trascorso una notte di canti e balli all’“Anema e core” di Capri. Fino al gran finale, i baci nel giardino della villa che hanno preso in affitto. ... Leggi su tvzap.kataweb

