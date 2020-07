Anticipazioni Daydreamer 8 luglio: Sanem trova Polen a casa di Can (Di martedì 7 luglio 2020) Anticipazioni Daydreamer 8 luglio: cosa ci raccontano? Sarà una puntata ricca di colpi di scena! Innanzitutto vedremo Sanem recarsi a casa di Can per chiedergli di non partire (nella speranza che non l’abbia già fatto). Vuole anche dichiararsi e dirgli tutta la verità sul perché lo respingeva. Tuttavia ad aprirle la porta sarà Polen! Aylin continua a soffrire per essere stata lasciata da Emre, dopo che ha fatto accusare Can ingiustamente di plagio. Ad un certo punto deciderà di andare dall’ex fidanzato, anche perché è oberata dai debiti. Troverà il suo “cognato mancato”, a cui farà una proposta d’affari. Inoltre Sanem crederà di aver trovato il suo “Albatros” nel figlio maggiore della titolare dell’azienda per cui l’agenzia pubblicitaria sta ... Leggi su pianetadonne.blog

LaMammaN1 : - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Dove vuole arrivare la cattivona della soap??? - Mimosa23449636 : Daydreamer le ali del sogno ??????...Anticipazioni del 7 luglio . - zazoomblog : DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni martedì 8 luglio: Sanem sconvolta per l’arrivo di Polen - #DayDreamer… -