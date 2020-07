7 Luglio: in Fvg i casi positivi sono 112 (-1 da ieri) (Di martedì 7 luglio 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 112, uno meno di ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 7. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Oggi è stato rilevato un nuovo caso di Covid-19, quindi analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia le persone risultate positive al virus salgono 3.327: 1.401 a Trieste, 1001 a Udine, 707 a Pordenone e 218 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.870, i clinicamente guariti sono 40 e le persone in isolamento domiciliare 65. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. Fonte: vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi. Leggi su udine20

ferdiava : #ItaliaVeloce ecco cosa c’è per il Nordest nel decreto cantieri e semplificazioni L’Avarino di oggi - sim_liguori : RT @TgrRaiFVG: Sanità, un documento in 10 punti, una richiesta di incontro urgente all'assessore alla sanità Riccardi e l'annuncio di un pr… - TgrRaiFVG : Sanità, un documento in 10 punti, una richiesta di incontro urgente all'assessore alla sanità Riccardi e l'annuncio… - ConfindustriaUd : DigiTalk – I Fari Manifatturieri del #FVG si raccontano Proseguono gli incontri con le 11 aziende distintesi nell'a… - AOstrouska : RT @cislfvg: #COVID?19 ma non solo: urge confronto con la Regione #Fvg sui nodi ancora irrisolti di #sanità e #assistenza. Senza risposte c… -

Ultime Notizie dalla rete : Luglio Fvg Coronavirus, il dato della Regione di sabato 4 luglio: «Scoperti 8 nuovi casi nelle ultime 24 ore in Fvg». Il Piccolo Magazzinieri con Patentino Muletto

I dati personali da Lei forniti per il Servizio "inserisci il tuo curriculum" sono raccolti e gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici" o comunque automatizzati, per le seguenti finalità: gestir ...

CAMERIERE/A DI SALA - STAGE / TIROCINIO PART-TIME

Il Titolare del trattamento è IAL FVG - via Oberdan 22/a 33170 Pordenone, in persona del legale rappresentante. Il Titolare ha nominato un DPO; i dati del DPO sono indicati nell'apposita sezione ...

I dati personali da Lei forniti per il Servizio "inserisci il tuo curriculum" sono raccolti e gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici" o comunque automatizzati, per le seguenti finalità: gestir ...Il Titolare del trattamento è IAL FVG - via Oberdan 22/a 33170 Pordenone, in persona del legale rappresentante. Il Titolare ha nominato un DPO; i dati del DPO sono indicati nell'apposita sezione ...