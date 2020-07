UE, Merkel pronta ad alzare il velo su presidenza tedesca (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – La Cancelliera Angela Merkel presenterà mercoledì prossimo 8 luglio a Bruxelles i punti fondamentali del programma della presidenza tedesca del semestre europeo, davanti al Parlamento. Si tratta del primo viaggio della Cancelliera dall’esplosione della pandemia. Merkel incontrerà, prima della seduta, il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Subito dopo, vedrà poi la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il presidente Sassoli e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel con il quale è previsto anche un incontro bilaterale. Fra i temi sul tavolo, ha affermato il portavoce Setffen Seibert in conferenza stampa, oltre alla presidenza del semestre, il Recovery Fund e il quadro pluriennale del bilancio UE, in vista del delicato appuntamento in programma il prossimo 17-18 luglio. Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - La Cancelliera Angela Merkel presenterà mercoledì prossimo 8 luglio a Bruxelles i punti fondamentali del programma della presidenza tedesca del semestre europeo, davanti al Parlamento.

