Traffico Roma del 06-07-2020 ore 17:30 Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all'ascolto code per Traffico intenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra Pontina e l'uscita per la diramazione Roma Sud possibili difficoltà di circolazione ancora in zona Romanina per un incendio di sterpaglie e quindi fumo in via Vincenzo giudice code per un incidente sulla via Aurelia altezza incrocio con via azone incidente anche sulla Salaria altezza via Cortona in direzione raccordo un aggiornamento sul trasporto pubblico sospesa la circolazione sulla linea metro a tratta Battistini termini per un guasto tecnico agli impianti di linea previsto un servizio bus navetta per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

virginiaraggi : Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppi… - LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO - LucyMilano92 : RT @PieCicci74: #Roma va accarezzata, perché è il cuore dell’#Italia e sogniamo una classe dirigente che sia capace di restituirle il ruolo… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-07-2020 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: code RISOLTE tra #Valdarno e #Arezzo #viabiliTOS #viabiliFI -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 06-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Intascavano fondi pubblici, 28 persone in manette. Coinvolto un dirigente del Mise

I carabinieri del Comando provinciale di Roma stanno eseguendo ordinanze di custodia cautelare, emesse dal gip di Roma su richiesta della Procura di Roma, nei confronti di 28 persone indagate a vario ...

Cosaporto, aumento di capitale di oltre 1 mln di euro

Cosaporto chiude un aumento di capitale di 1,2 milioni di euro, “grazie all’ingresso nella compagine societaria di nuovi soci privati e di un investitore istituzionale come Lazio Innova, il cui Comita ...

