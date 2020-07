Traffico Roma del 06-07-2020 ore 13:30 (Di lunedì 6 luglio 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto coda per Traffico intenso sulla via Ardeatina tra il raccordo è via di torricola nelle due direzioni possibili rallentamenti all’EUR è un incidente in viale Europa altezza incrocio con via della Fisica incidente anche in via Sicilia altezza incrocio con via Lucania prestare attenzione in III il Traffico sulla Cristoforo Colombo con lentamente tra via di Acilia via di Malafede chiusa per lavori in zona Centocelle via dei Gelsi tra Viale Togliatti e via Ernesto Mauri per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it merenda Patrizia Ferrara per ora è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews

Evviva la buona borghesia romana. Che non ha smesso la capacità di indignarsi di fronte alle ingiustizie. Le tasse. La Monnezza. Il traffico. La delinquenza. I clandestini che comandano. Anche la vita ...

Domani, martedì 7 luglio, prende il via la kermesse che unisce shopping e buona cucina nel centro storico di Tavarnelle Val di Pesa. Negozi aperti fino alle ore 24. Le magiche atmosfere dell’estate di ...

