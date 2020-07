Sondaggio, in testa i governatori leghisti: Zaia il più stimato. Zingaretti ultimo, molto meglio Bonaccini (Di lunedì 6 luglio 2020) Zaia, Fedriga, Tesei. Tutto il podio è per la Lega. Nel Sondaggio sull’indice di gradimento verso i presidenti di Regione, realizzato dall’istituto Noto e pubblicato dal Sole 24 Ore, i tre governatori leghisti risultano essere i più popolari. Per Luca Zaia, presidente del Veneto, l’istituto registra un apprezzamento del 70%, in crescita di quasi 20 punti percentuali rispetto ai voti presi il giorno dell’elezione. Segue Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia) con il 59,8% e Donatella Tesei (Umbria) al 57,5%. Il quarto posto rimane sempre in orbita centrodestra, con la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli di Forza Italia, che fa registrare un 55,3%. Il centrosinistra fa capolino al quinto posto, con il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini al 54%, in crescita del 2,6% rispetto all’elezione. ... Leggi su open.online

Adnkronos : Sondaggio: primi 4 governatori più popolari sono del centrodestra. #Zaia in testa - gcavallaro1 : RT @24Mattino: Paolo Mieli: 'Sondaggio Governance Poll del @sole24ore: tra i governatori di regione i 4 più amati sono 4 del centrodestra c… - Ettore572 : RT @SADIComic: ecco la classifica SOLE24 ore giugno 2020 sul gradimento SINDACI e PRESIDENTI di REGIONE. Prego Notare i Governatori LEGA in… - TytoAlb82433730 : RT @SADIComic: ecco la classifica SOLE24 ore giugno 2020 sul gradimento SINDACI e PRESIDENTI di REGIONE. Prego Notare i Governatori LEGA in… - SADIComic : ecco la classifica SOLE24 ore giugno 2020 sul gradimento SINDACI e PRESIDENTI di REGIONE. Prego Notare i Governator… -