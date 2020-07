Sindaci: Salvini, 'trasformiamo Orlando e de Magistris in brutti ricordi' (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “Da Napoli a Palermo, i Sindaci anti-Lega e pro-immigrati si confermano tra i più disastrosi d'Italia. Solidarietà affettuosa ai cittadini di Napoli e Palermo: la Lega è al lavoro per trasformare Luigi de Magistris e Leoluca Orlando in un brutto ricordo”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando la classifica pubblicata da Il Sole24Ore di oggi. Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : #Salvini: dei 55 miliardi del Decreto rilancio nulla è stato destinato per le terre di Umbria, Marche, Lazio colpi… - LuigiGallo15 : Salvini invece di inventare favole faccia lavorare i sindaci della Lega e del centrodestra. Entro il 3 luglio vanno… - TV7Benevento : Sindaci: Salvini, 'trasformiamo Orlando e de Magistris in brutti ricordi'... - melinacugliari : RT @docflipperino1: Sindaco @virginiaraggi come si sta al penultimo posto (104mo) nella classifica dei sindaci d’Italia? Si preoccupi meno… - TerlizziGerardo : RT @matteosalvinimi: #Salvini: dei 55 miliardi del Decreto rilancio nulla è stato destinato per le terre di Umbria, Marche, Lazio colpite… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaci Salvini Sindaci: Salvini, 'trasformiamo Orlando e de Magistris in brutti ricordi' Metro Toscana, Salvini al ponte di Albiano: immagine burocrazia Italia

Salvini ha invocato la necessità di nominare al più presto ... Abbiamo incontrato tre mesi fa il sindaco di Aulla e, anche se è di un altro partito, ci siamo trovati d’accordo e ci ha detto che voleva ...

Sindaci: Salvini, 'trasformiamo Orlando e de Magistris in brutti ricordi'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “Da Napoli a Palermo, i sindaci anti-Lega e pro-immigrati si confermano tra i più disastrosi d'Italia. Solidarietà affettuosa ai cittadini di Napoli e Palermo: la Lega è al ...

Salvini ha invocato la necessità di nominare al più presto ... Abbiamo incontrato tre mesi fa il sindaco di Aulla e, anche se è di un altro partito, ci siamo trovati d’accordo e ci ha detto che voleva ...Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “Da Napoli a Palermo, i sindaci anti-Lega e pro-immigrati si confermano tra i più disastrosi d'Italia. Solidarietà affettuosa ai cittadini di Napoli e Palermo: la Lega è al ...