Scuola, mancano i supplenti: ipotesi cattedra a studenti universitari (Di lunedì 6 luglio 2020) La bozza di ordinanza sulle nuove graduatori provinciali per le supplenze, sia quelle brevi sia quelle fino a un anno, è stata presentata nei giorni scorsi ai sindacati della Scuola dal Ministero dell’Istruzione guidato da Lucia Azzolina. Il Miur, per riuscire a colmare i posti previsti per il 2020-21 (alcune stime parlano di 250 mila contratti a tempo determinato), avrebbe deciso di dare la possibilità di insegnare nelle scuole materne ed elementari anche agli studenti che stanno terminando il terzo anno di Scienze della Formazione primaria. Un posto da supplente, in solitaria, senza un tirocinio o un affiancamento preliminare. Le fasce della Scuola d’infanzia e di quella primaria Le graduatorie provinciali per le supplenze nella Scuola primaria e d’infanzia sono strutturate in due fasce (ogni aspirante può scegliere una sola provincia): prima ... Leggi su quifinanza

