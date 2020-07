Sconcerti: L’Inter non è pronta per vincere, non ha qualità né psicologia (Di lunedì 6 luglio 2020) Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti commenta la sconfitta dell’Inter a San Siro e mette a paragone la squadra di Conte con la Juventus di Sarri. “Cercano spiegazioni le scomparse di Inter e Lazio. La risposta oggi è molto chiara, soprattutto l’Inter manca di qualità e psicologia, la Lazio manca di giocatori aggiunti. L’Inter non è pronta per vincere, ha giocatori migliori della media ma nessuno davvero grande. Quando Lukaku lascia il rigore a Lautaro fa un bel gesto che la squadra non si può permettere”. Sconcerti parla di classe differente tra nerazzurri e bianconeri, che rende diverso il ruolo dell’allenatore. “La classe della Juve può ignorare gli insegnamenti di Sarri. La qualità dell’Inter dipende ancora da Conte e infatti non basta. Non c’è più il lockdown a ... Leggi su ilnapolista

