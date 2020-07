Roma, slitta a domani il vertice M5S sullo stadio (Di lunedì 6 luglio 2020) La Roma di Fonseca ha avuto una ripartenza tutt’altro che semplice, con 3 sconfitte in 4 match disputati, l’ultima ieri sera al San Paolo. L’undici giallorosso ha dovuto arrendersi agli uomini di Gattuso che hanno prevalso per 2 a 1, grazie alla rete di Insigne all’82esimo. Le buone notizie per distrarre i tifosi dai risultati … L'articolo Roma, slitta a domani il vertice M5S sullo stadio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Fienga: “Cessioni big? Vogliamo dare stabilità”

IL TEMPO - BIAFORA - “Le ambizioni restano alte“. Nonostante la Roma sia alle prese con un periodo di transizione in attesa del passaggio di proprietà è il Ceo Fienga a dettare le linee guida di una s ...

