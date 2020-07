Pensione contributiva a 71 anni, quando se ne ha diritto? (Di lunedì 6 luglio 2020) Per chi non riesce a centrare il requisito contribuivo minimo di 20 anni richiesto per la Pensione di vecchiaia vi è la possibilità di accedere alla Pensione di vecchiaia contributiva al compimento dei 71 anni di età. Questa misura, infatti, richiede soltanto 5 anni minimi di contributi ma bisogna rispettare una condizione ben precisa per poterne beneficiare. Pensione di vecchiaia contributiva a 71 anni La Pensione di vecchiaia contributiva, che richiede il compimento dei 71 anni di età, è una misura alla quale è consentito l’accesso con almeno 5 anni di contributi. Sembrerebbe la Pensione adatta a tutti coloro che non sono riusciti a versare i 20 anni di contributi ma non è proprio così. La Pensione di cui stiamo parlando, infatti, essendo una Pensione contributiva richiede il rispetto di una specifica condizione: ... Leggi su notizieora

