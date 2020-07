PD, arriva la nomina per l’unico consigliere regionale non ricandidato (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È stato l’unico consigliere uscente dem a non ricandidarsi al Consiglio regionale. arriva con una lettera a firma del segretario nazionale Pd, Nicola Zingaretti la nomina di Giovanni Chianese a commissario PD di Taranto. Un incarico quello di segretario provinciale che svolgerà con al fianco Nicola Oddati, nominato nella stessa nota coordinatore a Taranto. Dopo le dimissioni di Gianpiero Mancarelli, Chianese subentra per gestire la fase di tesseramento 2020, ma soprattutto la formazione delle liste e la campagna elettorale alle prossime regionali. Nonché ovviamente l’iter congressuale per l’elezione del nuovo segretario provinciale entro il 31 dicembre di quest’anno. Una nomina che ha il sapore di una consolazione vista la mancata ricandidatura e che per altri blinda il sostegno di Chianese ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : arriva nomina PD, arriva la nomina per l'unico consigliere regionale non ricandidato anteprima24.it OTRANTO – Dopo l’ampliamento societario, arriva l’ufficialità del nuovo mister

Nei giorni scorsi il sodalizio idruntino del presidente Giovanni Mazzeo, aveva ufficializzato la fusione con l’Fc De Cagna, del presidente Giuseppe De Cagna. Nella giornata di ieri è invece arrivata l ...

365 componenti, 46 collegi sindacali... Nuova infornata di nomine pubbliche

In arrivo una nuova infornata di nomine pubbliche. Dopo le decisioni adottate negli scorsi mesi per le maggiori società, direttamente o indirettamente partecipate dal Mef, il Centro studi del Gruppo C ...

