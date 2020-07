Olio di palma, non solo biscotti: in Italia il 70% usato per biocarburanti e bioenergie. “Paghiamo 900 milioni annui per distruggere foreste” (Di lunedì 6 luglio 2020) Stiamo pagando 900 milioni di euro all’anno, tra distributore e bolletta, la distruzione delle foreste. Perché con l’Olio di palma, le cui piantagioni sono la principale causa di deforestazione mondiale, non produciamo solo biscotti o detergenti, ma soprattutto biocarburanti e bioenergie: il 67% delle importazioni di Olio di palma in Europa e il 70% in Italia. Siamo, infatti, uno dei Paesi europei che consuma più olii vegetali alimentari per l’energia, nella maggior parte dei casi all’insaputa dei consumatori e con costi aggiuntivi, come denuncia Legambiente nel suo dossier ‘Più Olio di palma nei motori che nei biscotti, la mappa degli impianti in Italia’. L’associazione lancia anche una petizione per l’abbandono dei sussidi legati all’Olio di palma e di soia entro il primo gennaio 2021, rivolta al Presidente del ... Leggi su ilfattoquotidiano

Alessandreew : RT @fattoquotidiano: Olio di palma, non solo biscotti: in Italia il 70% usato per biocarburanti e bioenergie. “Paghiamo 900 milioni annui p… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Olio di palma, non solo biscotti: in Italia il 70% usato per biocarburanti e bioenergie. “Paghiamo 900 milioni annui p… - sabrinatehilim : RT @fattoquotidiano: Olio di palma, non solo biscotti: in Italia il 70% usato per biocarburanti e bioenergie. “Paghiamo 900 milioni annui p… - ribelle51 : Olio di palma, non solo biscotti: in Italia il 70% usato per biocarburanti e bioenergie. 'Paghiamo 900 milioni annu… - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Olio di palma, non solo biscotti: in Italia il 70% usato per biocarburanti e bioenergie. “Paghiamo 900 milioni annui p… -