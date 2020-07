Milano, abbattuto il “fungo” del quartiere Adriano: il video in cui la torre viene fatta brillare (Di lunedì 6 luglio 2020) Il simbolo del quartiere Adriano, a Milano, e cioè la torre dell’acqua che garantiva la necessaria pressione, sopratutto negli anni Ottanta, alle aziende della zona, da oggi non c’è più. In disuso da tempo, il “fungo” è stato fatto brillare. Al suo posto, stando alle parole dell’assessore Pierfrancesco Maran, nascerà una piscina comunale. video Facebook/Pierfrancesco Maran L'articolo Milano, abbattuto il “fungo” del quartiere Adriano: il video in cui la torre viene fatta brillare proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Milano abbattuto Milano, abbattuto il “fungo” del quartiere Adriano: il video in cui la torre viene fatta brillare Il Fatto Quotidiano Abbattuta la torre dell'acqua del quartiere Adriano: il "fungo" è stato fatto brillare

Alle 11 di lunedì 6 luglio il "fungo" è stato fatto brillare e il gigante si è inclinato sul fianco, schiantandosi poi al suolo. La torre piezometrica serviva a garantire la pressione alla rete idrica ...

