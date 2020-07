“L’Italia è pronta per vedere una trans a Ballando con le Stelle?”, Vittoria Schisano commenta stizzita (Di lunedì 6 luglio 2020) L’attrice Vittoria Schisano su Wikipedia ha metà curriculum in cui ha interpretato ruoli maschili perché prima di diventare a tutti gli effetti Vittoria, per il grande pubblico era semplicemente Giuseppe, attore napoletano. Dopo anni di cinema, tv e teatro, Vittoria Schisano è pronta per debuttare a Ballando con le Stelle e proprio qualche giorno fa la giornalista Ilaria Ravarino de Il Messaggero ha chiesto provocatoriamente a Fabio Canino: “Ci sarà la transessuale Vittoria Schisano, l’Italia è pronta?“. A questa domanda Fabio Canino ha così risposto: “Metterà in discussione molti paletti. Ci saranno uomini che davanti alle mogli diranno che gli fa schifo e poi andranno a cercare di nascosto la foto su internet. L’Italia è lenta e Ballando è il programma più avanti della ... Leggi su bitchyf

Ultime Notizie dalla rete : “L’Italia pronta HTTP/1.1 Server Too Busy