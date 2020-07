La Boschi spiega (con un post Fb) il populismo a Toninelli (Di lunedì 6 luglio 2020) Non c’è pace per Danilo Toninelli. Dopo essere stato contestato da un gruppo di persone in un bar romano, ora l’ex ministro pentastellato deve anche subire la stoccata di Maria Elena Boschi che, con un post Facebook rievoca l’episodio e accusa Toninelli di aver assaggiato sulla sua pelle il prezzo del populismo praticato dall’M5S. «Durante gli anni del nostro Governo Toninelli era uno dei più duri, il primo a insultarci, a gridarci “casta”, a rinfacciarci presunti scandali. Vedo oggi le sue immagini, braccato da ragazzi che lo contestano come faceva lui con noi, lo vedo sbroccare e dire parolacce, lo vedo scappare» chiarisce l’ex ministra. Che arriva poi a tirare la vera e propria stoccata al politico lombardo: «provo un sentimento strano, quasi di imbarazzo per lui, vittima oggi di quella stessa ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Boschi spiega La Boschi spiega (con un post Fb) il populismo a Toninelli Giornalettismo.com Giulio Berruti: «Sono innamorato di Maria Elena Boschi»

Giulio Berruti ufficializza la relazione con Maria Elena Boschi in tv: 'Sono innamorato'

