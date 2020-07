Juventus, scambio Milik-Bernardeschi: arriva la decisione del Napoli (Di lunedì 6 luglio 2020) MERCATO Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. Uno dei primi nomi sul taccuino di Fabio Paratici è quello di Milik, centravanti del Napoli e pupillo di Maurizio Sarri. La Juve offre come contropartita tecnica Bernardeschi: gli azzurri dicono sì, e adesso la trattativa sembrerebbe già impostata. scambio Milik-Bernardeschi: Juve e Napoli cercano l’intesa Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport il Napoli non vedrebbe di malocchio un ipotetico approdo di Bernardeschi al San Paolo. Il laterale offensivo bianconero potrebbe prendere il posto di Callejon, quest’ultimo vicinissimo all’addio col club partenopeo. Leggi anche: Infortunio Chiellini, la verità sul ritorno del capitano! Le due dirigenze lavorano allo scambio: De Laurentiis e Gattuso gradirebbero il cartellino ... Leggi su juvedipendenza

JuventusFCYouth : UFFICIALE | Scambio fra Juventus e @PisaSC. Il portiere della #Under23, Leonardo Loria, va alla squadra nerazzurra… - romeoagresti : #Juventus: #FelixCorreia ha appena firmato il contratto che lo legherà ai bianconeri. Scambio con Pablo #Moreno def… - DiMarzio : Le cifre ufficiali dello scambio #Arthur-#Pjanic tra #Juventus e #Barcellona - infoitsport : Calciomercato Inter, per Dzeko si inserisce la Juventus | Possibile scambio - StoriaAmore79 : Guardiola vuole Douglas Costa a tutti i costi, proposta shock alla Juve. Paratici pronto a.. LO SCAMBIO??… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus scambio Calciomercato Juventus, super scambio e colpaccio | Sarri esulta! CalcioMercato.it Calciomercato Roma, non solo big: scambio con la Juventus

Dopo le voci su Zaniolo, Bernardeschi, Cristante, Rugani e Romero, si parla di un nuovo scambio di giovani tra Juventus e Roma Che i rapporti istituzionali e di calciomercato tra Juventus e Roma siano ...

Sky - Scambio Milik-Bernardeschi, Juve e Napoli cercano l'accordo

Juventus e Napoli potrebbero alla fine trovare un accordo per lo scambio Milik-Bernardeschi: come riportato dai colleghi di "Sky", i bianconeri avrebbero offerto l'esterno classe 1994 ai partenopei pe ...

Dopo le voci su Zaniolo, Bernardeschi, Cristante, Rugani e Romero, si parla di un nuovo scambio di giovani tra Juventus e Roma Che i rapporti istituzionali e di calciomercato tra Juventus e Roma siano ...Juventus e Napoli potrebbero alla fine trovare un accordo per lo scambio Milik-Bernardeschi: come riportato dai colleghi di "Sky", i bianconeri avrebbero offerto l'esterno classe 1994 ai partenopei pe ...