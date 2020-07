Ischia e Procida, navi al completo: ripristinata la capienza massima (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si ritorna a navigare sulle navi e sugli aliscafi per Ischia e Procida dove, con l’ordinanza 60, il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha eliminato le restrizioni anti-covid imposte in questi mesi. Non è più previsto l’obbligo del distanziamento sociale di almeno un metro infatti la capienza dei mezzi sarà del 100% per i passeggeri che potranno sedersi uno accanto all’altro occupando tutti i posti disponibili. Obbligatoria però è l’uso della mascherina per i viaggiatori e di igienizzazione delle unità navali e pulizia degli impianti di condizionamento per le compagnie di trasporto. L'articolo Ischia e Procida, navi al completo: ripristinata la capienza massima proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

