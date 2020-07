I “messaggi in bottiglia” dell’Alzheimer: nuova speranza per combattere la malattia (Di lunedì 6 luglio 2020) Uno studio scientifico italiano svela i “messaggi in bottiglia” rilasciati nel circolo sanguigno dai neuroni del cervello colpiti dal morbo di Alzheimer. Racchiusi in piccole vescicole di membrana, sono dei filamenti di Rna specifici della malattia. Potrebbero aprire la strada a nuovi test del sangue per la diagnosi precoce. Le autrici della scoperta I risultati della sorprendente ricerca sono pubblicati sulla rivista Cells. Autori Chiara Fenoglio e Maria Serpente, ricercatrici del gruppo coordinato da Elio Scarpini e Daniela Galimberti del Centro Dino Ferrari. Una struttura del Policlinico e Università Statale di Milano. Come funzionano i “messaggi” Le vescicole extracellulari sono delle microscopiche “navette” usate nella comunicazione tra cellule. Il loro rilascio, spiegano le ricercatrici, “avviene sia in condizioni normali ... Leggi su velvetgossip

