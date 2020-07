Ennio Morricone e Sergio Leone, fusione assoluta: “Insieme dalle elementari, erano entrambi divorati da un fuoco: uno per la musica, l’altro per il cinema” (Di lunedì 6 luglio 2020) Morricone e Leone “fusione assoluta”. “Se vediamo venti secondi di un film di Sergio Leone sentiamo, anche se non la sentiamo realmente, la musica di Morricone. Se ascoltiamo la musica di Morricone vediamo i film di Leone”. Ci sono magie artistiche che travalicano le epoche storiche e i confini geografici. E quella tra il regista e il musicista romano è una di quelle. Lo spiega al FQMagazine il direttore della Cineteca di Bologna, Gianluca Farinelli, che, durante il Festival de Il Cinema Ritrovato (quest’anno straordinariamente posticipato a fine agosto 2020) ha affrontato più volte il rapporto tra i due artisti, e nel 2019 ha curato la monumentale mostra su Leone alla Cinemateque Française di Parigi. “erano due persone molto simili. Avevano fatto un anno di scuole elementari insieme. Avevano abitato vicini per qualche tempo. ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Addio a Ennio Morricone. Il compositore è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.… - ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - Corriere : ?? È morto Ennio Morricone - misslefroy : RT @misslefroy: ennio morricone come tutti i grandi artisti ha il privilegio di continuare a vivere attraverso le proprie opere https://t… - JXantheW : RT @AnneBillson: RIP Ennio Morricone; Rita Monico - Thrilling -