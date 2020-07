E' morto Ennio Morricone: il mondo perde un grande maestro (Di lunedì 6 luglio 2020) Il compositore e direttore d'orchestra aveva 91 anni ed è deceduto in una clinica di Roma in seguito alle conseguenze di una... Leggi su today

Ultime Notizie dalla rete : morto Ennio

Il grande compositore, due volte premio Oscar, è spirato in una clinica di Roma per le conseguenze di una caduta. Il suo grande amore per la Toscana ROMA — Dopo Ezio Bosso l'Italia perde un altro giga ...E’ morto nella notte in una clinica romana Ennio Morricone. Aveva 92 anni. Il compositore Premio Oscar era caduto e si era rotto il femore, un incidente che gli è stato fatale. Vincitore di due Oscar, ...