Diritti tv Serie A, Sky: «Ottimismo per l’accordo con la Lega» (Di lunedì 6 luglio 2020) Maximo Ibarra ha commentato la situazione Legata ai Diritti tv della Serie A: le dichiarazioni dell’amministratore deLegato di Sky Maximo Ibarra, amministratore deLegato di Sky, ha parlato ai microfoni de Il Sole 24 Ore circa i Diritti tv della Serie A: «Accordo Sky-Serie A? Spero di sì. C’è una considerazione importante da fare. In Gran Bretagna e Germania Sky ha raggiunto accordi con le rispettive Leghe di calcio che danno valore aggiunto a entrambe le parti: sia a chi è titolare dei Diritti televisivi, cioè le squadre, sia a chi trasmette le partite». Il mio augurio è che possa essere trovata un’intesa e sono ottimista. Abbiamo chiesto di aprire il confronto e siamo in attesa che decidano di sedersi al tavolo delle trattative», ha concluso Ibarra. Sky dovrà versare l’ultima rata entro il 12 luglio ... Leggi su calcionews24

