Ciclimo, Cassani: “Stiamo gettando via una generazione di giovani sportivi” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Stiamo gettando via una generazione di giovani sportivi. Ho capito fin dall’inizio di questa pandemia che lo sport fa male e per questo va fermato. Perché lo sport è considerato così pericoloso?”. Questo il sunto dello sfogo di Davide Cassani, ct della Nazionale di ciclismo, in un post su Facebook in merito alla ripresa agonistica. Cassani vorrebbe confrontarsi coi membri del Comitato tecnico-scientifico e si domanda: “Perché non si può tornare a gareggiare?”. Leggi su sportface

Linus investito. Tragedia sfiorata in bici: "Mi sono trovato sul cofano e poi a terra"

La cronaca delle ultime settimane è purtroppo costellata da incidenti stradali che hanno coinvolto ciclisti: da Alex Zanardi che lotta da due settimane in terapia intensiva, a Roberta Agosti che nel w ...

Travolta e uccisa da un camion: ciclismo in lutto

La donna pedalava a pochi metri dal confine col Mantovano. Era la compagna di Velo, braccio destro del ct della Nazionale LONATO Pedalava in gruppo con gli amici, tra cui il compagno Marco Velo, bracc ...

