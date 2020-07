CDS – Napoli, José Callejon potrebbe rinnovare: lo spagnolo vuole subito un biennale (Di lunedì 6 luglio 2020) La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con: “Conte in croce”. Il Bologna smonta l’Inter a San Siro: addio al sogno Scudetto. In taglio basso spazio alla vittoria del Napoli sulla Roma: “Spettacolo Insigne. La Roma va a fondi”. Il Napoli batte Paulo Fonseca e lo aggancia: decidono il goal di José Callejon e il capolavoro di Lorenzinho. Giallorossi al terzo ko di fila. Si rivede Nicolò Zaniolo. L’esterno spagnolo sembra voler restare a Napoli, ma il rinnovo di contratto è fermo, al momento bloccato, l’intesa non c’è. Aurelio De Laurentiis gli ha già fatto un’offerta, ma è proprio questo il punto. Il Napoli propone a José Calljeon il rinnovo per un anno con opzione per il secondo, il giocatore vorrebbe subito un biennale al medesimo stipendio. La differenza sta tutta ... Leggi su calciomercato.napoli

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con: “Conte in croce”. Il Bologna smonta l’Inter a San Siro: addio al sogno Scudetto. In taglio basso spazio alla vittoria del Napoli sulla Roma: ...

CDS - Napoli, Osimhen si avvicina, pronta l'offerta per il Lille

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Victor Osimhen si avvicina al Napoli, c'è il suo sì, ora manca l'accordo con il Lille, arriverà dopo aver trovato un'intesa che preveda anche l'inser ...

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Victor Osimhen si avvicina al Napoli, c'è il suo sì, ora manca l'accordo con il Lille, arriverà dopo aver trovato un'intesa che preveda anche l'inser ...